Ещё
В Совфеде отреагировали на закрытие торгпредства РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде отреагировали на возможное закрытие торгпредства РФ в Лондоне 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Закрытие торгового представительства в Лондоне не приведет к глобальным проблемам для России. Об этом в беседе с RT заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Сделано подобное может быть с одной целью: поскольку фарс с обвинением нашей страны по сути провалился, то остаётся только нагнетать ситуацию в двусторонних отношениях в надежде, что к этому конфликту присоединятся и другие союзники, как это было с высылкой дипломатов", — добавил сенатор.
По его мнению, вопрос о закрытии торгпредства также может быть поставлен, чтобы "последнее слово оставалось за британцами", по их мнению. Джабаров отметил, что у России есть "масса возможностей" делать ответные шаги на недружественные действия.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Лондон считает торгпредство "логовом шпионов" и рассматривает вопрос о его закрытии. Этот решение может стать очередным шагом к ухудшению отношений между двумя странами.

"Дело Скрипаля"

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2006 году был осужден за государственную измену на 13 лет. Через четыре года его помиловали и в числе других осужденных за шпионаж в пользу западных стран обменяли на десять агентов российских спецслужб, задержанных в Соединенных Штатах. С тех пор он живет в Великобритании.
В начале марта 2018 года Скрипаля и приехавшую к нему в гости Юлию обнаружили в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. Власти заявили, что обоих отравили веществом нервно-паралитического действия.
Премьер-министр Тереза Мэй сразу же заявила, что к отравлению бывшего полковника причастны российские спецслужбы. Она объявила о высылке 23 российских дипломатов и о заморозке двусторонних контактов на высшем уровне. Россия отвергла необоснованные обвинения британской стороны, назвав их бездоказательными, и объявила о зеркальных ответных мерах.
Позже "из солидарности" к высылке российских дипломатов присоединились ряд стран Евросоюза, Норвегия, США, Канада, Украина и несколько других государств. Россия также ответила зеркально.
РИА Новости: последние новости
Захарова предположила, зачем в Лондоне досмотрели самолет "Аэрофлота" Посол в США рассказал о судьбе флага России над генконсульством в Сиэтле Пушков предположил, каким будет новый договор Киева с Россией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагически погиб актер Евгений Сапаев92
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово210
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»42
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии308
Украина прекратила экономическое сотрудничество с РФ189
Видео
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение