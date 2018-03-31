Пушков высказался о новом договоре Киева с Москвой

"Новый договор" с Россией, который начал готовить украинский МИД, будет очередной провокацией. Это можно предсказать с уверенностью. Ни на что иное киевские власти просто не способны. Очередное упражнение в зоне вражды и абсурда. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 31, 2018