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Путин поздравил российских иудеев
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Путин поздравил российских иудеев с праздником Песах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских иудеев с праздником Песах и отметил его особую значимость для истории еврейского народа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Этот древний и особо почитаемый иудеями всего мира праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа — избавлении от рабства, обретении свободы и достоинства. Он обращает верующих к непреходящим духовно-нравственным ценностям иудаизма, идеалам добра и справедливости", — написал Путин.
Президент подчеркнул, что российские евреи с глубоким уважением относятся к заветам своих предков, их обычаям и устоям, воспитывают молодёжь в приверженности традициям дружбы, доверия и взаимопонимания, которыми по праву гордятся народы нашей страны.
"И конечно, отмечу многогранную, востребованную деятельность еврейской общины, её значимый вклад в поддержание межрелигиозного и межнационального диалога, в реализацию масштабных инициатив в сфере культуры и просветительства, в делах милосердия и благотворительности", — сказал Путин.
Песах — один из древнейших иудейских праздников. Он посвящается самому главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа — Исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства.
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