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Антонов: высылаемые российские дипломаты не были врагами США, страны должны сотрудничать
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Антонов: высылаемые российские дипломаты не были врагами США, страны должны сотрудничать 

ТАСС 6 минут назад
Фото: Газета "Труд"
ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Российские дипломаты, покидающие США по требованию американских властей, не были врагами, обе страны должны тесно взаимодействовать для поддержания международной стабильности. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в своем видеообращении, опубликованном в субботу на официальной странице российского посольства в «Твиттере».
"Они не являются врагами Соединенных Штатов. Власти США высылают друзей Америки. Наши дипломаты развивали сотрудничество между Россией и США в различных сферах, среди которых бизнес, наука, культура, исследование космического пространства и совместные поиски военнопленных и пропавших без вести. Это печальное решение", — отметил посол.
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