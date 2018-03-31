Антонов назвал высылку российских дипломатов из США неудачным решением

"Этот выбор был неудачным. Мы все еще уверены, что только тесное взаимодействие между нашими странами может помочь поддержать стратегическую международную стабильность и найти взаимовыгодные ответы глобальным и региональным вызовам", — заявил Антонов в выступлении, запись которого опубликовало посольство РФ в США в Twitter.

По словам Антонова, десятки российских дипломатов, которые покидают Соединенные Штаты, «не являются врагами США». «Американские власти выслали друзей США. Наши дипломаты развивали сотрудничество между Россией и США в различных областях», — добавил посол.

"Отношения между обычными людьми не должны пострадать. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы у американцев не было никаких проблем с поездками в Россию. Как только американцы посетят Россию, они поймут, почему мы так любим ее и почему мы так гордимся нашей родиной", — подчеркнул дипломат.

Первая группа российских дипломатов, объявленных персонами нон грата, в субботу покинула посольство РФ и выехала в аэропорт Вашингтона. В общей сложности, с учетом членов семей дипломатов, в субботу уезжает 171 человек. За ними в Вашингтон прибыли два самолета. Один из них на обратном пути залетит в Нью-Йорк , откуда заберёт 14 семей.

Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с «делом Скрипаля».