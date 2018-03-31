Политолог рассказал, зачем США могли пытаться завербовать российских дипломатов 

Директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе c RT прокомментировал сообщение о том, что российских дипломатов пытались завербовать сотрудники спецслужб США. «Я мог бы сказать, что США совсем потеряли стыд, ум и честь, но боюсь, что речь идёт об очень серьёзной диверсии, предпринятой против сотрудников российского МИД с целью их дискредитации», — предположил он.
Мухин пояснил, что попытки контактировать с теми или иными представителями дипмиссии в обязательном порядке фиксируются в их личном деле.
«Дело в том, что подобное протоколируется и в дальнейшем становится частью досье любого сотрудника. И, конечно, это может повлиять на его карьеру в негативном плане. То есть речь идёт о попытке дискредитировать уезжающих сотрудников, чтобы в дальнейшем затруднить их карьерный рост. Такого рода вещи, конечно, чести США не делают совершенно», — добавил политолог.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал о попытках вербовки российских дипломатов сотрудниками спецслужб Соединённых Штатов.
26 марта США, Канада и ряд европейских стран объявили о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.