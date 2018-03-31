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Анатолий Антонов обвинил разведслужбы США в попытках вербовки наших дипломатов в Сиэтле
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Анатолий Антонов обвинил разведслужбы США в попытках вербовки наших дипломатов в Сиэтле 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Американские спецслужбы пытаются завербовать российских дипломатов, работавших в нашем консульстве в Сиэтле. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Он отметил, что случай — не единичный, и он будет вынужден поставить в известность Москву.
"В последние дни серьезно активизировались американские специальные службы. Мы знаем о подходах к нашим дипломатам, их пытаются склонить к сотрудничеству с американскими специальными службами, им предлагают взаимодействовать в интересах США. Я считаю эти действия возмутительными, провокационными. Я вообще считаю, что можно ли говорить о какой-то порядочности, каком-то добром отношении к нашим людям, которые сделали все, чтобы развивать отношения между двумя нашими странами, и как говорится Бог им судья", — цитирует российского дипломата телеканал «Россия 24».
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