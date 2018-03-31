США пытаются завербовать российских дипломатов‍

«Целая серия возмутительных эпизодов»: посол РФ заявил о попытках США завербовать российских дипломатов‍

Американские спецслужбы предпринимают попытки завербовать высылаемых из США российских дипломатов. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов . Как сообщили в МИД, сотрудникам дипмиссий предлагают «помощь» за негласные отношения «на взаимовыгодной основе».

Эксперты считают, что таким образом американцы пытаются дискредитировать дипломатов РФ. Сотрудники дипломатических миссий, а также члены их семей — в общей сложности 171 человек — покинут территорию Соединённых Штатов в субботу, 31 марта. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о попытках американских спецслужб завербовать российских дипломатов. В первую очередь, по его словам, это касается высылаемых из США сотрудников дипмиссий.

«В последние дни резко активизировались специальные службы США в отношении, в первую очередь, уезжающих наших товарищей. Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые, если говорить дипломатично, пытаются установить неформальные отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну», — заявил Антонов журналистам.

Он подчеркнул, что это не единичные случаи.

«Я вынужден сообщать о них в Москву», — добавил посол.

«Разыграли комбинацию»

Об участившихся провокационных действиях американских спецслужб в отношении российских дипломатов ранее также сообщили в МИД РФ

«Отмечаем резкую активизацию провокационных действий против российских дипломатов в США. В последние дни — после объявления о безосновательной высылке из этой страны 60 сотрудников дипломатических учреждений России — американские спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт», — говорится в заявлении министерства.

Сообщается, что имела место «целая серия возмутительных эпизодов», когда Вашингтон пытался предложить сотрудникам дипмиссий РФ «помощь» за негласные отношения «на взаимовыгодной основе».

«Наших коллег буквально атакуют такими предложениями. В США явно решили разыграть комбинацию: официальные власти безосновательно высылают российских дипломатов, а ведущие себя всё более агрессивно американские спецслужбы тут же стараются воспользоваться этим непростым для наших людей моментом», — отметили в дипломатическом ведомстве.

В МИД такое поведение американских спецслужб назвали циничным и отвратительным и пообещали сделать выводы.

Визитёры из ФБР

Также стало известно, что агенты ФБР незадолго до объявления о закрытии генконсульства в Сиэтле приходили к россиянам, имеющим отношение к местной общественной организации «Российско-американская инициатива о сотрудничестве», которая обеспечивает проведение в городе акции «Бессмертный полк». Об этом сообщил руководитель организации Сергей Гладыш.

«На прошлой неделе, буквально за неделю об объявлении о закрытии консульства агенты ФБР обошли пять или шесть наших. Интересно, что из этих пяти-шести даже не все у нас в активе», — сказал он РИА Новости.

По его словам, активом считается группа из примерно 15 человек, которые непосредственно занимаются организацией мероприятий для соотечественников.

Среди тех, к кому приходили агенты ФБР — просто участники мероприятий и знакомые организаторов.

«Серьёзная диверсия»

Директор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что российских дипломатов в США пытаются дискредитировать.

«Я мог бы сказать, что США совсем потеряли стыд, ум и честь, но боюсь, что речь идёт об очень серьёзной диверсии, предпринятой против сотрудников российского МИД с целью их дискредитации», — сказал он в беседе с RT.

Мухин пояснил, что попытки контактировать с теми или иными представителями дипмиссии в обязательном порядке фиксируются в их личном деле.

«Подобное протоколируется и в дальнейшем становится частью досье любого сотрудника. И, конечно, это может повлиять на его карьеру в негативном плане. То есть речь идёт о попытке дискредитировать уезжающих сотрудников, чтобы в дальнейшем затруднить их карьерный рост. Такого рода вещи, конечно, чести США не делают совершенно», — добавил политолог.

Как напомнил посол Анатолий Антонов, все высылаемые из США российские дипломаты покинут американскую территорию в субботу. Он уточнил, что в общей сложности это 171 человек — дипломаты и члены их семей​​​.

«31 марта, все 60 дипломатов (171 человек с семьями), которые объявлены персонами нон грата в США, будут отправлены домой. Москва с пониманием отнеслась к нашим проблемам. Дала нам два самолёта. Один из них залетит буквально на два—три часа в Нью-Йорк . Заберёт оттуда 14 семей. Потом полетит в столицу», — сообщил дипломат.

Он уточнил, что сотрудники генерального консульства РФ в Сиэтле, которое закрывается, не будут выдворены из США, их распределят в другие дипмиссии в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне. Покинуть дипсобственность им предписано с 25 апреля.

«Что касается людей, американцы не поставили вопрос о их сокращении или выдворении. Они поставили вопрос так, что если российская сторона примет решение взять их к себе в Вашингтон, или в Нью-Йорк, или в Хьюстон, то у них есть возможность продолжить работу. Исходя из этого мы и распределяем наших дипломатов по нашим трём точкам», — сказал Антонов.

Генконсульство РФ в Сиэтле

Российское посольство в США направило по поручению президента Владимира Путина в Москву все документы по дипсобственности в Сиэтле, которую США решили заблокировать.

«Всё, что касается данного инцидента в отношении российской собственности, мы отправили в министерство иностранных дел. И, как я предполагаю, этот вопрос будет рассматриваться в комплексе с теми проблемами по российской собственности, которые возникли раньше. На это есть соответствующее поручение президента России», — сообщил дипломат.

Это необходимо для принятия дальнейших решений по этой собственности на предмет обращения в суд, пояснил он.

Посол сообщил, что есть принципиальное решение дипломатов не снимать флаг РФ с резиденции генконсула в Сиэтле, и он надеется, что американская сторона проявит в этом вопросе понимание и не будет трогать флаг.

Антонов считает, что работа посольства не станет менее эффективной после высылки дипломатов, хоть это и нанесло ущерб потенциалу дипмиссии.

«Потенциалу посольства нанесён ущерб. Уезжают люди, которые отвечали за конкретные сферы взаимодействия с Соединёнными Штатами Америки: в области культуры, торговли, экономики, космоса. Высылают двоих людей из мемориальной группы, которые занимались самыми благородными делами. Они заботились об останках тех русских людей, военнослужащих, которые захоронены на территории Соединённых Штатов. Их работа была максимально открыта», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он отметил, что посольство не снизит эффективности и будет продолжать эффективно работать на стабилизацию российско-американских отношений.

При этом посол РФ признался, что на его памяти ещё не было периода, когда отношения между Вашингтоном и Москвой находились на столь низком уровне.

«Мне кажется, что атмосфера в Вашингтоне отравлена, здесь токсичная атмосфера​​​. Только мы можем решить, находимся ли мы в состоянии холодной войны или нет. Но… я не помню настолько плохих отношений между нами», — заявил Антонов в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, Вашингтон обвиняет Москву во всём, «даже в плохой погоде».

Дипломат подчеркнул, что США и Россия не являются врагами и должны сотрудничать и работать вместе, в том числе, чтобы определить, кто несёт ответственность за атаку в Солсбери на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Высылка российских дипломатов

Напомним, 27 марта США вместе с рядом других стран объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном, обвиняющим Москву в причастности к отравлению Скрипалей.

Вашингтон принял решение выдворить из страны 60 человек: 48 из них — сотрудники консульств и посольства, а 12 работают в постпредстве России при ООН . Кроме того, американская сторона приняла решение закрыть российское генконсульство в Сиэтле.

30 марта глава МИД России Сергей Лавров объявил об ответных мерах: 60 сотрудников дипломатического корпуса США должны покинуть территорию России в недельный срок. Кроме того, Москва решила закрыть генконсульство Соединённых Штатов в Санкт-Петербурге