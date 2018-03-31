Посол России в США о возможности иска по дипсобственности в Сиэтле: мы направили документы в МИД

«Всё что касается данного инцидента в отношении российской собственности, мы направили в Министерство иностранных дел . И, как я предполагаю, этот вопрос будет рассматриваться в комплексе с теми проблемами по российской собственности, которые возникли раньше. На это есть соответствующее поручение президента России», — заявил дипломат, отвечая на вопрос журналистов о возможности судебного разбирательства.

По словам Антонова, в США приняли решение не допускать российских дипломатов к принадлежащей российской стороне объектам дипсобственности в Сиэтле.

26 марта США объявили, что высылают 60 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а также закрывают генконсульство в Сиэтле.

В Кремле отмечали, что российская сторона не имеет отношения к инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ и не приемлет голословных обвинений и ультиматумов.