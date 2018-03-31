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Антонов: рассказал о возможности иска по дипсобственности в Сиэтле
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Антонов: рассказал о возможности иска по дипсобственности в Сиэтле 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал возможность иска по дипсобственности в Сиэтле, передает РИА «Новости».
"Все что касается данного инцидента в отношении российской собственности, мы вправили в министерство иностранных дел. И, как я предполагаю, этот вопрос будет рассматриваться в комплексе с теми проблемами по российской собственности, которые возникли раньше. На это есть соответствующее поручение президента России", — сказал Антонов.
Он пояснил, что это необходимо для принятия дальнейших решений по этой собственности на предмет обращения в суд.
Генеральное консульство России в Сиэтле окончательно закрылось в пятницу 30 марта в 17.00 по местному времени (31 марта 03.00 мск).
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