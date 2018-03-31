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Генконсульство РФ в Сиэтле полностью прекратило работу
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Генконсульство России в Сиэтле полностью прекратило свою работу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральное консульство России в Сиэтле окончательно закрылось в пятницу 30 марта в 17.00 по местному времени (31 марта 03.00 мск), передает корреспондент РИА Новости.
Ранее американские власти объявили о выдворении 60 российских дипломатов из страны и закрытии генконсульства до 2 апреля.
Таким образом, дипмиссия выполнила предписание властей США, завершив работу в последний рабочий день. В ночь на 2 апреля будет прекращен доступ сотрудников в помещение, которое арендуется на 25-м этаже офисного здания в центре города.
До этого времени сотрудникам предстоит собрать и вывезти все документы и вещи. Как ранее сообщил журналистам генеральный консул в Сиэтле Валерий Тимашов, все будет перевезено в его резиденцию, откуда впоследствии распределено по другим дипмиссиям, так как резиденцию тоже предписано освободить до конца дня 24 апреля.
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