Генконсульство РФ в Сиэтле полностью прекратило работу

Генконсульство России в Сиэтле полностью прекратило свою работу

Генеральное консульство России в Сиэтле окончательно закрылось в пятницу 30 марта в 17.00 по местному времени (31 марта 03.00 мск), передает корреспондент РИА Новости

Ранее американские власти объявили о выдворении 60 российских дипломатов из страны и закрытии генконсульства до 2 апреля.

Таким образом, дипмиссия выполнила предписание властей США , завершив работу в последний рабочий день. В ночь на 2 апреля будет прекращен доступ сотрудников в помещение, которое арендуется на 25-м этаже офисного здания в центре города.

До этого времени сотрудникам предстоит собрать и вывезти все документы и вещи. Как ранее сообщил журналистам генеральный консул в Сиэтле Валерий Тимашов, все будет перевезено в его резиденцию, откуда впоследствии распределено по другим дипмиссиям, так как резиденцию тоже предписано освободить до конца дня 24 апреля.