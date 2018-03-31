«Не имели права»: капитан возмутился обысками в «Хитроу»

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Таможенники не имели права досматривать самолет, заявил капитан 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Досматривавшие российский лайнер в Лондоне таможенники не имели на это права, проверять борт могут лишь три ведомства, заявил капитан воздушного судна Виталий Митрофанов.
"Они представились как Border Force, то есть таможенная служба… У меня LBA (немецкая служба воздушного движения) может досматривать — Германия, может досматривать самолет SAFA (европейская программа безопасности воздушных судов) и Росавиация… Это не вписывалось вообще ни в какие рамки", — сказал капитан.
По словам капитана досмотр длился "пять-семь минут", после чего специалисты проверяли технические отсеки в течение двух-трех минут.
"Никаких актов досмотра… никаких причин, ничего мне так и не сказали", — отметил он.
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