«Не имели права»: капитан возмутился обысками в «Хитроу»

Таможенники не имели права досматривать самолет, заявил капитан

Досматривавшие российский лайнер в Лондоне таможенники не имели на это права, проверять борт могут лишь три ведомства, заявил капитан воздушного судна Виталий Митрофанов.

"Они представились как Border Force, то есть таможенная служба… У меня LBA (немецкая служба воздушного движения) может досматривать — Германия, может досматривать самолет SAFA (европейская программа безопасности воздушных судов) и Росавиация… Это не вписывалось вообще ни в какие рамки", — сказал капитан.

По словам капитана досмотр длился "пять-семь минут", после чего специалисты проверяли технические отсеки в течение двух-трех минут.