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Австралия выразила сожаление из-за решения России выслать дипломатов
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Австралия выразила сожаление из-за решения России выслать дипломатов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл выразил сожаление в связи с решением России выслать дипломатов, передает ABC.
"Сотрудники, которые должны быть высланы из посольства Австралии, выполняют свои дипломатические и консульские функции в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских отношениях, и нет никаких оснований для этого действия со стороны России", — заявил он.
Ранее МИД Канады назвал неоправданными принятые Россией меры по высылке канадских дипломатов.
Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
В ответ Россия решила зеркально выслать дипломатов данных стран.
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