Австралия сожалеет в связи с решением России о высылке дипломатов

Австралия ранее решила выслать двух российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В МИД России заявили, что Москва ответит зеркально тем странам, которые выслали российских дипломатов: российская сторона объявляет персона нон грата соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в РФ

"Это разочаровывающая, хоть и предсказуемая, реакция российского правительства на решение австралийского правительства выслать двух российских дипломатов, работавших в качестве незаявленных офицеров разведки", — заявил премьер-министр.

По словам Тернбулла, сотрудники австралийского посольства выполняли дипломатические и консульские обязанности в соответствии венскими конвенциями о дипломатических и консульских отношениях, поэтому этим действиям России нет оправданий.

Норвегия, США , некоторые страны Евросоюза , а также Канада Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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