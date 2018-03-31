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Австралия сожалеет в связи с решением России о высылке дипломатов
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Австралия сожалеет в связи с решением России о высылке дипломатов 

РИА Новости 18 минут назад
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл выразил сожаление в связи с ответными мерами министерства иностранных дел России по высылке австралийских дипломатов, сообщает местный телеканал ABC со ссылкой на заявление премьер-министра.
Австралия ранее решила выслать двух российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В МИД России заявили, что Москва ответит зеркально тем странам, которые выслали российских дипломатов: российская сторона объявляет персона нон грата соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в РФ.
"Это разочаровывающая, хоть и предсказуемая, реакция российского правительства на решение австралийского правительства выслать двух российских дипломатов, работавших в качестве незаявленных офицеров разведки", — заявил премьер-министр.
По словам Тернбулла, сотрудники австралийского посольства выполняли дипломатические и консульские обязанности в соответствии венскими конвенциями о дипломатических и консульских отношениях, поэтому этим действиям России нет оправданий.
США, некоторые страны Евросоюза, а также Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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