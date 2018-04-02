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Россия подаст иск в суд для возвращения дипсобственности в США
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Россия подаст иск в суд для возвращения дипсобственности в США 

Авторадио 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Российская сторона в ближайшее время подаст иск в американский суд для возвращения дипломатической собственности в США. Как рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в дипломатических кругах России, для защиты своих интересов Москва уже наняла американских юристов. Собеседник издания подчеркнул, что ноты протеста и призывы к разуму не возымели успеха. США продолжают удерживать российскую собственность. Дипломатическая «война» между Москвой и Вашингтоном началась еще в конце 2016 года, когда администрация президента Обамы выслала из США 35 российских дипломатов и арестовала российскую собственность — здания в Мэриленде и Нью-Йорке, использовавшиеся для отдыха сотрудников дипведомства.
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