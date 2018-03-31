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Антонов: иск РФ к США по поводу дипсобственности рассматривается в МИД в комплексе
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Антонов: иск РФ к США по поводу дипсобственности рассматривается в МИД в комплексе 

ТАСС 28 минут назад
ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Подача иска РФ к США по поводу заблокированной дипломатической собственности России на американской территории рассматривается в комплексе, на этот счет есть поручение президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил в пятницу посол России в США Анатолий Антонов в беседе с группой российских журналистов.
"Все, что касается данного инцидента в отношении российской собственности, мы направили в Министерство иностранных дел и, как я предполагаю, этот вопрос рассматривается в комплексе с теми проблемами в отношении российской собственности, которые возникли раньше", — сказал он.
"На сей счет есть соответствующие поручения президента РФ", — добавил дипломат.
2 сентября 2017 года власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, которое Москва арендовала. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом. Москва расценила захват российской дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала власти США немедленно вернуть эти объекты. Ранее на этой неделе Вашингтон также объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность РФ).
5 сентября на пресс-конференции в китайском Сямэне по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел обратиться в американский суд по поводу изъятия российской дипсобственности. В конце февраля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в подготовке к суду против США достигнут большой прогресс, но сроки начала судебных процедур еще не определены.
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