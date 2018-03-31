Ещё
В Москве сел досмотренный в «Хитроу» самолет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве сел досмотренный британской полицией российский лайнер 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Досмотренный британской полицией в аэропорту "Хитроу" самолет "Аэрофлота" сел в Москве, следует из данных онлайн-табло московского аэропорта "Шереметьево".
По его данным, рейс SU 2583 сел в российской столице в 1.17.
Ранее британская полиция и таможня провели досмотр воздушного судна "Аэрофлота" в аэропорту Лондона. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на борт самолета, который готовится принять пассажиров рейса Лондон — Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни и заявили о необходимости проведения осмотра судна, не сообщив причины и цели.
Британские власти также потребовали, чтобы российский экипаж, включая капитана, покинули самолет. Командир судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии.
РИА Новости: последние новости
Антонов рассказал о готовящемся вылете российских дипломатов из США Посольство России обвинило Британию в "грубой провокации" Посольство России отреагировало на досмотр самолета "Аэрофлота"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны заработки на реалити-шоу14
«США пытались заставить дипломатов РФ предать родину»79
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль255
Посольство РФ прокомментировало досмотр «Аэрофлота»31
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»26
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика Войска
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение