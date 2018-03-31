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Антонов сообщил о перспективах иска по российской дипсобственности в Сиэтле
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Антонов сообщил о перспективах иска по российской дипсобственности в Сиэтле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АНТОНОВ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСКА ПО РОССИЙСКОЙ ДИПСОБСТВЕННОСТИ В СИЭТЛЕ: ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЪЕКТУ НАПРАВЛЕНЫ В МОСКВУ
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