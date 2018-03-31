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Антонов рассказал о влиянии высылки дипломатов из США на работу посольства
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Антонов рассказал о влиянии высылки дипломатов из США на работу посольства 

РИА Новости 23 минуты назад
ВЫСЫЛКА ДИПЛОМАТОВ НАНЕСЛА УЩЕРБ ПОТЕНЦИАЛУ РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА В США, НО НЕ СНИЗИТ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ — ГЛАВА ДИПМИССИИ
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