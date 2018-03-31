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Посольство РФ отреагировало на досмотр самолета
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Посольство России отреагировало на досмотр самолета «Аэрофлота» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российское посольство направило в МИД Великобритании ноту с требованием разъяснить причины досмотра в пятницу самолета "Аэрофлота" в лондонском аэропорту, сообщил представитель дипмиссии в ответ на вопрос СМИ относительно досмотра самолета.
"Наши попытки оперативно связаться с МИД Великобритании с целью выяснить причины некорректных действий британских сотрудников не привели к результатам. Посольством направлена нота с требованием к британской стороне дать разъяснения в связи с произошедшим", — сказал представитель посольства.
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