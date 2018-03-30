Антонов призвал страны Запада уважать национальные интересы России

"Трагедия в Лондоне была просто толчком для наших плохих отношений, для выдворения дипломатов и закрытия нашего консульства в Сиэтле", — сказал Антонов. По его словам, Россия продемонстрировала, что имеет собственные национальные интересы и не намерена поддерживать все инициативы западных стран.

"Мне кажется, что в последние годы мы начали показывать нашу независимую политику… Мы хотели бы, чтобы вы, США и Запад, уважали национальные интересы России", — заявил посол.