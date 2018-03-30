Антонов: США и Россия не являются врагами

США и Россия не являются врагами, заявил Антонов

Он отметил, что несмотря на то, что американская администрация называет Россию соперником, Москва и Вашингтон "не являются врагами", и страны "должны сотрудничать".

Норвегия, На этой неделе ряд стран Евросоюза , а также США, Канада Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и уже принимает ответные меры.