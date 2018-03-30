Ещё
Антонов: США и Россия не являются врагами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США и Россия не являются врагами, заявил Антонов 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
США и РФ не являются врагами, страны должны сотрудничать, заявил в интервью телеканалу NBC российский посол в США Анатолий Антонов.
Он отметил, что несмотря на то, что американская администрация называет Россию соперником, Москва и Вашингтон "не являются врагами", и страны "должны сотрудничать".
На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и уже принимает ответные меры.
РИА Новости: последние новости
Российские дипломаты предположили, что скажут о "деле Скрипаля" в будущем Россия запретила въезд хорватскому дипломату Британские власти не выпускают командира досматриваемого самолета из кабины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский суд арестовал захваченное судно РФ118
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»19
В Лондоне открестились от обыска самолета из РФ103
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла203
Россия готовится к новым нападкам Запада11
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение