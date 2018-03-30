Украинский суд арестовал российское судно «Норд»

На Украине суд арестовал задержанное украинскими пограничниками российское судно «Норд». Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган . «Продолжаем работу по задержанному судну „Норд“, в частности, сегодня судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым (структура в составе Генпрокуратуры Украины. — RT), которым на это судно нарушителя наложен арест», — говорится в сообщении Сарган в Twitter.

26 марта Госпогранслужба Украины заявила о задержании судна «Норд», на борту которого находились десять человек.