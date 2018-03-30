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Украинский суд арестовал российское судно «Норд»
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Украинский суд арестовал российское судно «Норд» 

RT на русском 17 минут назад
На Украине суд арестовал задержанное украинскими пограничниками российское судно «Норд». Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. «Продолжаем работу по задержанному судну „Норд“, в частности, сегодня судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым (структура в составе Генпрокуратуры Украины. — RT), которым на это судно нарушителя наложен арест», — говорится в сообщении Сарган в Twitter.
26 марта Госпогранслужба Украины заявила о задержании судна «Норд», на борту которого находились десять человек.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Киева немедленного освобождения членов экипажа российского судна.
RT на русском: последние новости
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