«Зеркально и жестко»: Россия готовится к новым нападкам Запада

"Россия сделала то, что должна была в рамках дипломатических процедур — отсутствие зеркального ответа было бы истолковано Западом как проявление слабости и неуверенность в своей позиции. Единственный раз Россия сразу не ответила на подобный выпад — в конце 2016 года, когда Барак Обама выслал 35 российских дипломатов. Тогда была надежда, что такой позицией Москва подаст пример и даст новой администрации шанс изменить политику в отношении РФ. Потянутая рука дружбы была отвергнута — политика США в отношении нашей страны только ужесточилась. Для Запада, судя по историческому опыту, любая попытка России идти на компромисс трактуется как проявление слабости. И теперь мы поступили так, как принято поступать в подобных случаях. Москва продемонстрировала оппонентам: на недружественные шаги она ответит зеркальными и жесткими действиями", — отмечает политолог.

Президент РФ Владимир Путин обсудил на заседании Совета безопасности ответ Москвы на высылку российских дипломатов рядом стран.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по внешней политике, в том числе в контексте принятых решений о зеркальных мерах в отношении ряда государств, выславших российских дипломатов и закрывших наши консульские учреждения", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ни США, ни Британия и их союзники не рассчитывали, что Россия оставит дипломатический демарш без ответа. Расчет Вашингтона во всей этой истории строился на мобилизации и консолидации западного мира вокруг мнимой угрозы со стороны России. Отчасти расчет оправдался — большая часть союзников Вашингтона и Лондона поддалась на давление и продемонстрировала лояльность. Этим они подчеркнули принадлежность к западному лагерю.

Параллельно ставилась цель усилить конфронтацию с Россией. В итоге осложнилась работа диппредставительств многих государств в России. Но США и Англии не интересны проблемы простых американцев, англичан и тем более россиян. То, что теперь сложнее будет выстраивать коммуникации и перемещаться из Штатов и Британии в Россию, политиков Запада не расстроило — для них это скорее благо, чем зло. Ведь именно из Лондона регулярно раздаются заявления, что англичанам нечего делать в России, что РФ — страшная страна", — считает аналитик.

Запад продолжит провокации

Сегодня ряд послов были вызваны в российский МИД , где им вручили ноты протеста и оповестили об ответе Москвы на дипломатический демарш. Так, из РФ будут высланы два итальянских дипломата, три литовских, четверо польских, по одному от Финляндии Латвии . Кроме того, Россию покинет военный атташе Эстонии полковник Тоомас Педа. Персоной нон-грата признан и один шведский дипломат. Ранее Москва обязала Британию в течение месяца сократить свое посольство и генконсульства в России до числа российских дипломатов и административно-технических работников в Великобритании. Нидерландам официально объявили о высылке двух сотрудников дипмиссии.

Страны Запада объявили о высылке российских дипломатов из-за так называемого дела Скрипаля . Экс-сотрудника ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлию, по утверждению Лондона, 4 марта нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Британии утверждают, что экс-агента отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР химоружия с таким наименованием не существовало, а для обозначения токсинов использовали цифры.

"К сегодняшнему дню мы имеем серьезный кризис в отношениях Запада и России, и он не имеет тенденции к нормализации диалога. Такую ситуацию США и Британия создали намеренно. При этом ответ союзников англосаксов оказался не столь уж консолидированным — с десяток государств не включились в эту борьбу. А некоторые государства, вроде Австрии Болгарии , демонстративно дистанцировались от действий Вашингтона и Лондона.

Но антироссийские пиар-кампании невозможно раздувать бесконечно, и шум вокруг "дела Скрипаля" уже утихает. При этом мы в принципе не знаем, что это было за покушение и имело ли оно место вообще. Ведь эксперты заявляют: в случае реальной химической атаки жертв было бы не две, в гораздо больше. И есть серьезные подозрения, что вся история — тщательно спланированная инсценировка для провокации.

Очевидно, что Запад не откажется от своей тактики, и в обозримом будущем мы увидим еще не одну провокацию. Реперная точка, к которой будут подгадывать демарши — Чемпионат мира по футболу в России. Объединенный Запад стремится дискредитировать нашу страну, причем в средствах и методах не стесняется. И руководство РФ это понимает, а заседание Совбеза под руководством президента страны — один из способов подготовиться к новым информационным атакам", — заключает Владимир Шаповалов.