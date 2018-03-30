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В Госдуме обвинили Британию в грубом нарушении международного права
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В Госдуме обвинили Британию в грубом нарушении международного права 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ДОСМОТР РОССИЙСКОГО САМОЛЕТА БРИТАНСКИМИ ВЛАСТЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ ГРУБЫМ НАРУШЕНИЕМ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ДЕМОНСТРАЦИЕЙ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА — ДЕПУТАТ
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