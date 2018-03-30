Украина арестовала захваченное российское судно 

Украинский суд по ходатайству так называемой прокуратуры «автономной республики Крым» наложил арест на захваченное российское судно «Норд», сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Саган.
«Судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым, которым на это судно нарушителя наложен арест», — написала Саган в Twitter.
В воскресенье в Азовском море украинские пограничники захватили судно «Норд» с 10 моряками на борту, доставив затем корабль в Бердянск. Предлогом для ареста было то, что судно — крымское.
Собственник судна жаловался, что российские дипломаты отказались помогать морякам.
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о требовании Москвы к Киеву немедленно освободить членов экипажа «Норда» и само судно.