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Украина арестовала захваченное российское судно
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Украина арестовала захваченное российское судно 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Украинский суд по ходатайству так называемой прокуратуры «автономной республики Крым» наложил арест на захваченное российское судно «Норд», сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Саган.
«Судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым, которым на это судно нарушителя наложен арест», — написала Саган в Twitter.
В воскресенье в Азовском море украинские пограничники захватили судно «Норд» с 10 моряками на борту, доставив затем корабль в Бердянск. Предлогом для ареста было то, что судно — крымское.
Собственник судна жаловался, что российские дипломаты отказались помогать морякам.
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о требовании Москвы к Киеву немедленно освободить членов экипажа «Норда» и само судно.
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