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Сотрудники консульства США заказали 21 пиццу для прощального ужина в Санкт‐Петербурге
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Сотрудники консульства США заказали 21 пиццу для прощального ужина в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Россия предприняла аналогичные меры после высылки российских дипломатов из ряда стран обратно на родину. Сотрудники консульства США в Санкт‐Петербурге заказали 21 пиццу, чтобы отметить отъезд домой. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».
С призывом выслать российских дипломатов выступила
премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Россия отвечает зеркальными мерами на агрессивную политику Запада и Европы.
Болгария, Сербия и Австрия не присоединились к обвинениям и потребовали доказательств.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что американскому послу в РФ Джону Хантсману излагают ответные меры. Москва высылает аналогичное число американских дипломатов и закрывает консульство в  Санкт-Петербурге
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