Сотрудники консульства США заказали 21 пиццу для прощального ужина в Санкт‐Петербурге 

Россия предприняла аналогичные меры после высылки российских дипломатов из ряда стран обратно на родину. Сотрудники консульства США в Санкт‐Петербурге заказали 21 пиццу, чтобы отметить отъезд домой. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».
С призывом выслать российских дипломатов выступила
премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Россия отвечает зеркальными мерами на агрессивную политику Запада и Европы.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что американскому послу в РФ Джону Хантсману излагают ответные меры. Москва высылает аналогичное число американских дипломатов и закрывает консульство в Санкт-Петербурге