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Захарова прокомментировала досмотр самолета «Аэрофлота»
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Захарова предположила, зачем в Лондоне досмотрели самолет «Аэрофлота» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Великобритания внезапным досмотром российского лайнера в Лондоне может пытаться спасти свою репутацию в связи с "делом Скрипалей", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что британские власти провели осмотр самолета "Аэрофлота" в аэропорту Лондона, не предъявив для этого оснований.
"Поведение британской полиции явно свидетельствует о желании провести какие-то манипуляции на борту без свидетелей", — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, представители посольства РФ выехали на место происшествия. Посол РФ проводит необходимые контакты.
"Мы требуем от властей Британии вернуть ситуацию в правовое русло и отказаться от провокационного действия, мы обращаем внимание мирового сообщества на недопустимое, опасное и безответственное поведение Лондона", — отметила Захарова.
"Мы не исключаем, что эта очередная провокация понадобилась властям Великобритании для того, чтобы любыми способами спасти свою капитально подорванную репутацию в связи с так называемым "делом Скрипалей", — заявила Захарова.
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