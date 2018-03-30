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Геращенко рассказала, сколько украинских дипломатов осталось в России
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Геращенко рассказала, сколько украинских дипломатов осталось в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховный рады Ирина Геращенко заявила, что в России после высылки остаются работать несколько десятков украинских дипломатов и консулов. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в Facebook.
"В посольстве в Москве, в наших консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове, Екатеринбурге, Новосибирске остаются несколько десятков дипломатов и консулов, которым теперь будет сложнее — вырастет нагрузка и давление", — написала Геращенко.
Она отметила, что Рада должна предпринять несколько шагов по защите своих представителей за рубежом: во-первых, Рада должна принять закон о дипломатической службе, усиливающий социальные гарантии дипломатов; во-вторых, в правительстве необходимо на уровне одного из вице-премьеров закрепить чиновника, который будет координировать работу всех ведомств по оказанию помощи родственникам заключенных, украинцев и крымских татар.
Геращенко также выразила надежду на то, что мировое сообщество будет солидарно в борьбе за освобождение «украинских заложников» и «усилении давления» на Россию.
Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Москва приняла ответные зеркальные меры.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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