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МИД осудил безосновательный досмотр самолета «Аэрофлота» в Лондоне
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МИД осудил безосновательный досмотр самолета «Аэрофлота» в Лондоне 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МИД РФ НАЗВАЛ ОЧЕРЕДНОЙ ПРОВОКАЦИЕЙ ДОСМОТР САМОЛЕТА АЭРОФЛОТА В АЭРОПОРТУ ЛОНДОНА — ЗАХАРОВА
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