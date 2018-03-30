Лондон отказался отвечать на вопросы Москвы по «делу Скрипалей» 

Все вопросы со стороны Москвы по так называемому «делу Скрипалей» Лондон оставляет без ответа. Об этом заявили в нашем МИД. Посольство России в Великобритании опубликовало список из 27 пунктов, адресованных британской стороне. Это, в частности, вопросы о состоянии здоровья Скрипалей, их диагнозе, полученном лечении. Российская сторона также интересуется, получали ли Скрипали антидот, какой именно, пишет «Интерфакс». 4 марта в английском Солсбери были отравлены бывший советский разведчик, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь. Лондон обвинил в применении химического оружия Россию. Никаких доказательств при этом не предоставил.