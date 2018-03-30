Экс-посол в США считает маловероятным закрытие генконсульства в Нью-Йорке 

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Экс-посол РФ в США Сергей Кисляк считает маловероятным закрытие генерального консульства России в Нью-Йорке, ведь Вашингтон понимает, что подобный шаг приведет к ответным мерам со стороны Москвы.
"Вы знаете, теоретически возможно все. Практически, я не думаю, тем более что они очень хорошо понимают, они серьезные люди, что, закрывая консульство (в Нью-Йорке — ред.), они обосновывают закрытие собственного (консульства — ред.)", — заявил Кисляк РИА Новости, отвечая на вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты пойти на закрытие российского генконсульства в Нью-Йорке.
Дипломат также отметил, что сожалеет о решении американской стороны закрыть консульство РФ в Сиэтле. Он подчеркнул, что на западном побережье США проживает большое количество российских граждан и американцев российского происхождения, и закрытие генконсульства лишит их возможности вести «спокойное, нормальное общение со своей родиной». По мнению Кисляка, решение Вашингтона «недостойно великой страны».
Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с «делом Скрипаля».
После этого в МИД России вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персона нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года. Кроме того закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге. Освободить его американцы должны не позднее 31 марта.