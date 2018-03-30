Экс-посол в США считает маловероятным закрытие генконсульства в Нью-Йорке

"Вы знаете, теоретически возможно все. Практически, я не думаю, тем более что они очень хорошо понимают, они серьезные люди, что, закрывая консульство (в Нью-Йорке — ред.), они обосновывают закрытие собственного (консульства — ред.)", — заявил Кисляк РИА Новости, отвечая на вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты пойти на закрытие российского генконсульства в Нью-Йорке.

Дипломат также отметил, что сожалеет о решении американской стороны закрыть консульство РФ в Сиэтле. Он подчеркнул, что на западном побережье США проживает большое количество российских граждан и американцев российского происхождения, и закрытие генконсульства лишит их возможности вести «спокойное, нормальное общение со своей родиной». По мнению Кисляка, решение Вашингтона «недостойно великой страны».

Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с «делом Скрипаля».