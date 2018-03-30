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МИД России отреагировал на ситуацию в Секторе Газа
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МИД России отреагировал на ситуацию в Секторе Газа 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел России прокомментировало ситуацию с обострением ситуации на границе Израиля и сектора Газа. Как сообщает МИД России, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял члена политбюро палестинского движения ХАМАС Мусу Абу-Марзука.
«С российской стороны была выражена глубокая обеспокоенность в связи с поступающими сообщениями о росте числа жертв и пострадавших в секторе Газа в результате мер израильской армии по сдерживанию протестных акций палестинцев, начавшихся 30 марта в рамках многодневной кампании — т.н. «Великого марша возвращения». В Москве призывают палестинскую и израильскую стороны проявлять сдержанность и не допускать действий, от которых могут пострадать невинные люди», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что несколько палестинцев погибли в ходе массовых протестов на границе сектора Газа.
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