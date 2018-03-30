МИД России отреагировал на ситуацию в Секторе Газа

«С российской стороны была выражена глубокая обеспокоенность в связи с поступающими сообщениями о росте числа жертв и пострадавших в секторе Газа в результате мер израильской армии по сдерживанию протестных акций палестинцев, начавшихся 30 марта в рамках многодневной кампании — т.н. «Великого марша возвращения». В Москве призывают палестинскую и израильскую стороны проявлять сдержанность и не допускать действий, от которых могут пострадать невинные люди», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что несколько палестинцев погибли в ходе массовых протестов на границе сектора Газа.