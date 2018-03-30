Хорватского дипломата не пустили в Россию

Россия запретила въезд хорватскому дипломату

МИД Хорватии подтвердил, что Россия запретила въезд хорватскому дипломату, бывшему сотруднику посольства в Москве

Ранее в местных СМИ появилась информация, что Россия не будет высылать из страны хорватских дипломатов, но запретила въезд сотруднику МИД.

В хорватском МИД напомнили, что 26 марта Загреб в знак солидарности с Великобританией в связи с "делом Скрипаля" объявил персоной нон грата одного российского дипломата.

"Сегодня, 30 марта, хорватскому послу в Москве Тончи Станичичу объявлено решение МИД РФ об отказе в гостеприимстве одному хорватскому дипломату, бывшему сотруднику хорватского посольства в Москве", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В свою очередь национальное телевидение HRT сообщает, что персоной нон грата объявлена Рина Этерович-Горета, которая исполняет обязанности главы кабинета нынешнего министра иностранных дел Хорватии Марии Пейчинович-Бурич. Этерович-Горета до недавних пор являлась временным поверенным в делах посольства Хорватии в Москве.

Германия и Ряд стран Европы, в том числе Франция Польша , прибалтийские страны, Украина Молдавия , а также США Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.