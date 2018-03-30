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Посольство России обвинило британские власти в лицемерии
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Посольство России обвинило британские власти в лицемерии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Британская сторона отказывает России в предоставлении информации о состоянии экс-полковника Сергея Скрипаля из-за наличия у него британского гражданства, что говорит о лицемерии властей Соединенного Королевства, всегда требующих доступа к лицам, имеющим британский паспорт, говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.
"Что касается Сергея Скрипаля (у которого двойное гражданство — ред.), то британская сторона отказывается от предоставления нам какой-либо информации, ссылаясь на его британское гражданство. Из открытых источников мы знаем, что он остается в критическом, но стабильном состоянии. Нельзя не отметить лицемерие британских властей, которые за границей всегда требуют доступа к лицам, имеющим британский паспорт наряду с паспортом другой страны, однако отказывают в этом праве России. Продолжим добиваться положительной реакции на наше обращение", — говорится в опубликованном на сайте посольства заявлении.
Посольство отметило, что британские власти отказывают и в доступе к российской гражданке Юлии Скрипаль.
"Мы неоднократно запрашивали британскую сторону о предоставлении консульского доступа в больницу к гражданам России, чтобы мы могли ознакомиться c диагнозом, ходом лечения, встретиться с врачами, оценить состояние пострадавших. На все эти запросы мы по сей день получали только отказы. Как мы понимаем, различные британские службы занимаются российскими гражданами, но информацией о том, что именно происходит в больнице, мы не владеем. 29 марта нас уведомили о том, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось, но наше обращение о предоставлении доступа пока игнорируется", — отмечается в документе.
"Мы рассматриваем нашу консульскую помощь, в том числе и в юридическом аспекте. Как известно, Юлия Скрипаль постоянно проживает в России и приехала в Великобританию на несколько дней. Задачей любого посольства является оказание помощи, в том числе правовой, россиянам, попавшим в беду. К сожалению, британская сторона блокирует выполнение нами этой функции", — указывает посольство.
Диппредставительство сообщает также, что племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль обращалась в посольство с просьбой сообщить, имеется ли информация о состоянии ее родственников.
"К сожалению, такой информации мы предоставить не могли из-за позиции британской стороны. Сегодня посольство вновь связывалось с Викторией Скрипаль. После информации о том, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось и она может говорить, Виктория изъявила желание приехать в Лондон и посетить двоюродную сестру. Исходим из того, что британские власти, руководствуясь гуманитарными соображениями, оперативно выдадут ей визу", — отмечается в тексте.
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