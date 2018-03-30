Reuters: Россия высылает четырех французских дипломатов в качестве ответной меры

ПАРИЖ, 30 марта. /ТАСС/. Россия высылает четырех французских дипломатов в качестве зеркальной меры на решение выдворить сотрудников российских диппредставительств. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Ранее в российский МИД были вызваны руководители дипмиссий стран, выславших российских дипломатов. Им вручили ноты протеста, а также объявили об ответных мерах.

В конце марта ряд стран в рамках скоординированной акции объявил о высылке российских дипломатов в качестве знака солидарности с Великобританией по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.