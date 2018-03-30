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Reuters: Россия высылает четырех французских дипломатов в качестве ответной меры
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Reuters: Россия высылает четырех французских дипломатов в качестве ответной меры 

ТАСС 50 минут назад
ПАРИЖ, 30 марта. /ТАСС/. Россия высылает четырех французских дипломатов в качестве зеркальной меры на решение выдворить сотрудников российских диппредставительств. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.
Ранее в российский МИД были вызваны руководители дипмиссий стран, выславших российских дипломатов. Им вручили ноты протеста, а также объявили об ответных мерах.
В конце марта ряд стран в рамках скоординированной акции объявил о высылке российских дипломатов в качестве знака солидарности с Великобританией по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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