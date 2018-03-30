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Кисляк спрогнозировал дальнейшее противостояние России и США
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Кисляк спрогнозировал дальнейшее противостояние России и США 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Член Совета Федерации, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк считает, что в дальнейшем противостояние России и Соединенных Штатов продолжится.
" (США) используются инструменты давления, что мы вмешались в их выборы. Все это сойдет на нет скоро, но противостояние продолжается", — заявил Кисляк на полях Столыпинского форума.
При этом он подчеркнул, что никаких переговоров с американцами по поводу установленных ими санкций Россия вести не будет, передает РИА Новости.
Сенатор напомнил, что санкционный механизм разрушает представления о глобализационном мире, о которых постоянно заявляют западные лидеры.
"Американцам придется еще очень внимательно просчитывать собственные потери от того, что они перестают быть предсказуемым и нормальным рынком. В долгосрочном плане это может аукнуться", — сообщил Кисляк.
Ранее в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергее Скрипаля Великобритания выслала 23 российских дипломата. Ее примеру последовали США, выславшие 60 дипломатов и закрывшие российское генконсульство в Сиэтле, а также ряд европейских стран. С российской стороны последовали ответные меры.
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