Кисляк спрогнозировал дальнейшее противостояние России и США

" (США) используются инструменты давления, что мы вмешались в их выборы. Все это сойдет на нет скоро, но противостояние продолжается", — заявил Кисляк на полях Столыпинского форума.

При этом он подчеркнул, что никаких переговоров с американцами по поводу установленных ими санкций Россия вести не будет, передает РИА Новости

Сенатор напомнил, что санкционный механизм разрушает представления о глобализационном мире, о которых постоянно заявляют западные лидеры.

"Американцам придется еще очень внимательно просчитывать собственные потери от того, что они перестают быть предсказуемым и нормальным рынком. В долгосрочном плане это может аукнуться", — сообщил Кисляк.