Названы попавшие под зеркальный ответ РФ страны

Россия вышлет дипломатов 23 стран. Об этом сообщается на сайте МИД России.
Высылка дипработников станет зеркальным ответом на действия стран, ранее объявивших о высылке российских дипломатов.
30 марта в МИД были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.
«Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. «дела Скрипалей» российская сторона объявляет «persona non grata» соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации», — говорится в сообщении МИД РФ.
В ведомстве также подчеркнули, что оставляют за собой право ответных мер в отношении Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории, которые решили присоединиться к странам, выразившим солидарность с действиями Великобритании по «делу Скрипаля».