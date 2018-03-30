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Названы попавшие под зеркальный ответ РФ страны
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Россия высылает дипломатов 23 стран 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Россия вышлет дипломатов 23 стран. Об этом сообщается на сайте МИД России.
Высылка дипработников станет зеркальным ответом на действия стран, ранее объявивших о высылке российских дипломатов.
30 марта в МИД были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.
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«Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. «дела Скрипалей» российская сторона объявляет «persona non grata» соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации», — говорится в сообщении МИД РФ.
В ведомстве также подчеркнули, что оставляют за собой право ответных мер в отношении Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории, которые решили присоединиться к странам, выразившим солидарность с действиями Великобритании по «делу Скрипаля».
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