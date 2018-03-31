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«США пытались заставить дипломатов РФ предать родину»
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Антонов рассказал о попытках США заставить дипломатов предать родину 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Американские спецслужбы пытаются заставить высылаемых из США российских дипломатов предать родину, уточнил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Ранее российский МИД сообщил о резкой активизации провокационных действий против российских дипломатов в США — "американские спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт" и предлагают "помощь" в обмен на неофициальные отношения "на взаимовыгодной основе".
"Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые, если говорить дипломатично, пытаются установить неформальные отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну", — заявил Антонов в пятницу журналистам.
"Хочу сказать, что это не единичные случаи, и я вынужден сообщать о них в Москву", — добавил посол.
Ранее власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов покинули страну, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле. Решение было принято под предлогом того, что дипломаты якобы занимались шпионажем в США, а также в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля".
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