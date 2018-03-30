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В Совфеде ожидают продолжения «противостояния» России и США
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В Совфеде ожидают продолжения «противостояния» России и США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Разговоры о влиянии России на результат американских выборов президента скоро закончатся, но противостояние двух стран продолжится, заявил член Совета Федерации и бывший посол России в США Сергей Кисляк на пленарном заседании Столыпинского форума.
" (США) используются инструменты давления, что мы вмешались в их выборы. Все это сойдет на нет скоро, но противостояние продолжается", — сказал Кисляк.
Расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.
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