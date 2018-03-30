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Россия не будет вести переговоры с США по поводу санкций, заявил Кисляк
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Россия не будет вести переговоры с США по поводу санкций, заявил Кисляк 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия не будет вести переговоры с США по поводу установленных ими санкций, заявил член Совета Федерации и бывший посол России в США Сергей Кисляк на полях Столыпинского форума.
"Мы с ними не ведем переговоры по санкциям и не будем из вести", — сказал Кисляк.
Он отметил, что санкции как механизм разрушают представления о глобализационном мире, о которых, как сказал Кисляк, неоднократно заявляли западные лидеры.
Ранее коллега Кисляка по Совету Федерации, член международного комитета Константин Косачев комментировал высылку российских дипломатов из Америки. Он заявил, что РФ должна твердо и зеркально отвечать на западные санкции.
Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с «делом Скрипаля».
После этого в МИД России вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персона нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года. Кроме того закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге. Освободить его американцы должны не позднее 31 марта.
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