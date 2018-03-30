Россия не будет вести переговоры с США по поводу санкций, заявил Кисляк

"Мы с ними не ведем переговоры по санкциям и не будем из вести", — сказал Кисляк.

Он отметил, что санкции как механизм разрушают представления о глобализационном мире, о которых, как сказал Кисляк, неоднократно заявляли западные лидеры.

Ранее коллега Кисляка по Совету Федерации, член международного комитета Константин Косачев комментировал высылку российских дипломатов из Америки. Он заявил, что РФ должна твердо и зеркально отвечать на западные санкции.

Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с «делом Скрипаля».