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Россия высылает датских дипломатов
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Россия высылает двух датских дипломатов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Россия приняла решение о высылке двух датских дипломатов. Об этом сообщает датское радио DR со ссылкой на МИД Дании.
"Россия высылает двух датских дипломатов", — сообщает радио со ссылкой на МИД.
"Вместо того чтобы отвечать на вопросы Британии, Россия решила изолировать себя еще больше. Только Россия несет ответственность за актуальную ситуацию", — приводит радио слова главы министерства иностранных дел Дании Андерса Самуельсена.
Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. В понедельник, 26 марта стало известно, что Дания в связи с делом в Солсбери и в знак солидарности с Великобританией приняла решение выслать из Копенгагена двух российских дипломатов.
В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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