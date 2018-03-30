Россия высылает датских дипломатов

Россия высылает двух датских дипломатов

Дании. Россия приняла решение о высылке двух датских дипломатов. Об этом сообщает датское радио DR со ссылкой на МИД

"Россия высылает двух датских дипломатов", — сообщает радио со ссылкой на МИД.

"Вместо того чтобы отвечать на вопросы Британии, Россия решила изолировать себя еще больше. Только Россия несет ответственность за актуальную ситуацию", — приводит радио слова главы министерства иностранных дел Дании Андерса Самуельсена.

Канада, Норвегия, Ранее ряд стран Евросоюза , а также США Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль . В понедельник, 26 марта стало известно, что Дания в связи с делом в Солсбери и в знак солидарности с Великобританией приняла решение выслать из Копенгагена двух российских дипломатов.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.