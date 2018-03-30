МИД возмутили действия спецслужб США

МИД возмущён попыткой спецслужб США контактировать с российскими дипломатами

«В последние дни — после объявления о безосновательной высылке из этой страны 60 сотрудников дипломатических учреждений России — американские спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт», — говорится в сообщении.

По данным МИД, была «целая серия возмутительных эпизодов», когда тем, кого США вынуждают досрочно завершить командировки, «пытались предложить „помощь“.

»И не просто так, а за негласные отношения «на взаимовыгодной основе». Наших коллег буквально атакуют такими предложениями», — добавили в ведомстве.

Дипломаты считают, что американская сторона приняла решение «разыграть комбинацию».