МИД возмутили действия спецслужб США

МИД России отмечает активизацию провокационных действий против российских дипломатов на территории Соединённых Штатов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
«В последние дни — после объявления о безосновательной высылке из этой страны 60 сотрудников дипломатических учреждений России — американские спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт», — говорится в сообщении.
По данным МИД, была «целая серия возмутительных эпизодов», когда тем, кого США вынуждают досрочно завершить командировки, «пытались предложить „помощь“.
»И не просто так, а за негласные отношения «на взаимовыгодной основе». Наших коллег буквально атакуют такими предложениями», — добавили в ведомстве.
Дипломаты считают, что американская сторона приняла решение «разыграть комбинацию».
«Официальные власти безосновательно высылают российских дипломатов, а ведущие себя всё более агрессивно американские спецслужбы тут же стараются воспользоваться этим непростым для наших людей моментом. Ничего из очевидных замыслов у них не выходит, но выглядит подобное поведение цинично и отвратительно, будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамки элементарных приличий», — заключили в МИД.