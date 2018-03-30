Порошенко запретил банкротить «Черноморнефтегаз»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.

«Президент подписал закон о стабилизации деятельности «Черноморнефтегаза» в связи с временной оккупацией территории Украины … Документ предусматривает продление срока действия специальных разрешений на пользование недрами, предоставленных обществу на участки, расположенные на временно оккупированной территории Украины, а также запрет до 1 января 2019 года на возбуждение дел о банкротстве общества и прекращения производства по делам, до 1 января 2017 года», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, введение закона будет способствовать нормализации деятельности «Черноморнефтегаза», а также обеспечению защиты имущественных интересов Украины в международных судебных инстанциях.

«Черноморнефтегаз», снабжающий газом жителей полуострова, до вхождения Крыма в состав РФ принадлежал «Нафтогазу» . Однако после референдума о присоединении Крыма к РФ расположенное на полуострове имущество «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза» (владело газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в УК новой компании — Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз». Сейчас «Черноморнефтегаз» эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.