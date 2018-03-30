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Порошенко запретил банкротить «Черноморнефтегаз»
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Порошенко запретил банкротить «Черноморнефтегаз» 

Украина.ру 39 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.
«Президент подписал закон о стабилизации деятельности «Черноморнефтегаза» в связи с временной оккупацией территории Украины… Документ предусматривает продление срока действия специальных разрешений на пользование недрами, предоставленных обществу на участки, расположенные на временно оккупированной территории Украины, а также запрет до 1 января 2019 года на возбуждение дел о банкротстве общества и прекращения производства по делам, до 1 января 2017 года», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, введение закона будет способствовать нормализации деятельности «Черноморнефтегаза», а также обеспечению защиты имущественных интересов Украины в международных судебных инстанциях.
«Черноморнефтегаз», снабжающий газом жителей полуострова, до вхождения Крыма в состав РФ принадлежал «Нафтогазу». Однако после референдума о присоединении Крыма к РФ расположенное на полуострове имущество «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза» (владело газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в УК новой компании — Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз». Сейчас «Черноморнефтегаз» эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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