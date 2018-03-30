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Климкин отреагировал на высылку дипломатов
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Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ.
"Реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ. Работаем дальше", — написал он в пятницу в Twitter.
Ранее в пятницу в российский МИД были вызваны руководители дипмиссий стран, выславших российских дипломатов. Им вручили ноты протеста, а также объявили об ответных мерах.
В конце марта ряд стран в рамках скоординированной акции объявили о высылке российских дипломатов в качестве знака солидарности с Великобританией по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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 Ещё 5 источников 
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