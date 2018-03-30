Климкин отреагировал на высылку дипломатов

«Дзеркальна» реакція Росії з висилкою наших дипломатів — це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч всього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 марта 2018 г.