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Россия высылает 13 украинских дипломатов
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Россия высылает 13 украинских дипломатов
ТК «Звезда»
54 минуты назад
Комментарии
Россия
высылает 13 украинских дипломатов в качестве «зеркальных» мер после высылки работников российской дипмиссии.
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