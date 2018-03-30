Ещё
Россия вышлет украинских дипломатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия вышлет 13 украинских дипломатов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия вышлет 13 украинских дипломатов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД России.
Высылка украинских дипработников станет зеркальным ответом на действия Украины. 26 марта страна объявила персонами нон-грата 13 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу Сергея Скрипаля.
>> Россия начала высылать западных дипломатов
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ зеркально ответит всем странам, выславшим российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Тогда же было объявлено, что Россия высылает 60 работников дипмиссии США и закрывает генконсульство страны в Санкт-Петербурге.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ181
Умерла Наталья Попович6
Названы гонорары Пугачевой и Галкина99
Названы попавшие под зеркальный ответ РФ страны75
Вторая холодная война официально объявлена794
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение