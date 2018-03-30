Россия вышлет украинских дипломатов

Россия вышлет 13 украинских дипломатов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД России.
Высылка украинских дипработников станет зеркальным ответом на действия Украины. 26 марта страна объявила персонами нон-грата 13 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу Сергея Скрипаля.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ зеркально ответит всем странам, выславшим российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Тогда же было объявлено, что Россия высылает 60 работников дипмиссии США и закрывает генконсульство страны в Санкт-Петербурге.