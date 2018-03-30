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Глава МИД Германии подчеркнул важность диалога с Москвой
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Глава МИД Германии подчеркнул важность диалога с Москвой 

РИА Новости 57 минут назад
РИА НОВОСТИ. БЕРЛИН ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРИВЕРЖЕН ДИАЛОГУ С МОСКВОЙ И НАМЕРЕН РАБОТАТЬ НАД ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И КОНСТРУКТИВНЫМ БУДУЩИМ — ГЛАВА МИД ГЕРМАНИИ
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