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Россия выслала шведских и чешских дипломатов
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Россия вышлет украинских дипломатов
Россия вышлет украинских дипломатов

Россия выслала шведских и чешских дипломатов 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Россия выслала одного чешского и трех шведских дипломатов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерства иностранных дел этих государств.
В МИД Швеции отметили, что сожалеют о ситуации, но она не стала неожиданностью.
В МИД Чехии также назвали действия Москвы ожидаемыми и отметили, что приняли высылку дипломатов во внимание. Они не стали раскрывать подробности.
Ранее сообщалось, что Россия высылает дипломатов нескольких стран.
Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.
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