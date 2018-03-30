Ответный ход: Западным послам сообщили, кто из их сотрудников должен покинуть Россию

В пятницу МИД РФ вызвал к себе западных послов, чтобы вручить им ноту протеста и сообщить об ответных мерах. От Великобритании МИД РФ требует в течение месяца сократить количество работников в посольстве и генконсульствах в России к числу дипломатических работников РФ в Великобритании. Ранее сообщалось, что Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата в связи с делом об отравлении английского шпиона Сергея Скрипаля В свою очередь посол Нидерландов Рене Джонс-Босс сообщила, что из России будут высланы двое нидерландских дипломатов. Советник министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене рассказала, что в ответ на выдворение трех российских дипломатов из Литвы Москва решила выслать такое же количество литовских дипломатов. «Россия сообщила о высылке трех дипломатов из посольства в Москве», — сказала Якилайтене. Послу Эстонии в РФ Арти Хильпусу вручили ноту протеста и объявили, что из России будет выслан военный атташе Эстонии Тоомас Педа, поведали в Министерстве иностранных дел Эстонии. МИД Польши сообщил о высылке четырех своих дипломатов из РФ. Они должны покинуть страну до 7 апреля. Одному дипломату Латвии приказали покинуть страну не позднее 6 апреля, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Гинтс Егерманис. В МИД Италии сообщили, что Россия высылает двух итальянских дипломатов. У них есть неделя, чтобы покинуть страну. Один дипломат Финляндии , личность которого не называют, должен покинуть Россию в течение двух недель, сообщил финский МИД. Представитель МИД Швеции сообщил о высылке одного шведского дипломата. Накануне Россия объявила о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США Екатеринбурге . Также объявлено о закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге