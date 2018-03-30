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Ответный ход: Западным послам сообщили, кто из их сотрудников должен покинуть Россию
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Россия вышлет украинских дипломатов
Россия вышлет украинских дипломатов

Ответный ход: Западным послам сообщили, кто из их сотрудников должен покинуть Россию 

Украина.ру 27 минут назад
Фото: Украина.ру
В пятницу МИД РФ вызвал к себе западных послов, чтобы вручить им ноту протеста и сообщить об ответных мерах.
От Великобритании МИД РФ требует в течение месяца сократить количество работников в посольстве и генконсульствах в России к числу дипломатических работников РФ в Великобритании. Ранее сообщалось, что Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата в связи с делом об отравлении английского шпиона Сергея Скрипаля.
В свою очередь посол Нидерландов Рене Джонс-Босс сообщила, что из России будут высланы двое нидерландских дипломатов.
Советник министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене рассказала, что в ответ на выдворение трех российских дипломатов из Литвы Москва решила выслать такое же количество литовских дипломатов.
«Россия сообщила о высылке трех дипломатов из посольства в Москве», — сказала Якилайтене.
Послу Эстонии в РФ Арти Хильпусу вручили ноту протеста и объявили, что из России будет выслан военный атташе Эстонии Тоомас Педа, поведали в Министерстве иностранных дел Эстонии.
МИД Польши сообщил о высылке четырех своих дипломатов из РФ. Они должны покинуть страну до 7 апреля.
Одному дипломату Латвии приказали покинуть страну не позднее 6 апреля, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Гинтс Егерманис.
В МИД Италии сообщили, что Россия высылает двух итальянских дипломатов. У них есть неделя, чтобы покинуть страну.
Один дипломат Финляндии, личность которого не называют, должен покинуть Россию в течение двух недель, сообщил финский МИД.
Представитель МИД Швеции сообщил о высылке одного шведского дипломата.
Накануне Россия объявила о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге. Также объявлено о закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге.
Украина.ру: последние новости
Замглавы МИД РФ заявил послу ФРГ о бездоказательности обвинений РФ в отравлении Скрипаля «Взгляд»: Фальшивку по поводу числа жертв в Кемерово забросил выдающийся моральный урод Опубликована презентация, на основании которой выслали российских дипломатов
 Ещё 1 источник 
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